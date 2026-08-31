Miss Universo México 2026 guarda silencio ante la polémica viral

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María Vargas, coronada Miss Universo México 2026, mantiene silencio mientras se desatan críticas en redes sociales por dos incidentes durante el certamen, pese al respaldo de sus seguidores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/08/2026 01:02 PM.
En Espectáculos y editada el 31/08/2026 01:24 PM.