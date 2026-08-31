Natalia Alcocer confirmada para La Granja VIP 2: reencuentro con Niurka Marcos

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TV Azteca anunció el 30 de agosto la incorporación de la actriz y creadora de contenido Natalia Alcocer a la segunda temporada de La Granja VIP. Su regreso al reality, junto a Niurka Marcos, genera gran expectativa entre los seguidores del género.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/08/2026 06:16 AM.
En Espectáculos y editada el 31/08/2026 06:31 AM.