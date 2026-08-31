Natalia Alcocer confirmada para La Granja VIP 2: reencuentro con Niurka Marcos

TV Azteca confirmó este 30 de agosto que la actriz y conductora Natalia Alcocer formará parte del elenco de La Granja VIP 2, el reality de convivencia que se estrenará próximamente. La noticia, difundida oficialmente por la cadena, provocó una rápida oleada de reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su entusiasmo por ver a Alcocer volver a la pantalla junto a Niurka Marcos, con quien compartió momentos destacados en La Casa de los Famosos.
Natalia Alcocer Camelo, nacida el 4 de julio de 1989 en la Ciudad de México, es actriz, conductora y creadora de contenido, madre de tres hijas y figura pública que ha utilizado sus plataformas para visibilizar la violencia de género. Su carrera televisiva inició con participaciones en programas como Zona Ruda y episodios de La Rosa de Guadalupe, pero fue en los realities donde alcanzó mayor proyección, destacándose en Survivor México, La Casa de los Famosos y La Isla: Desafío Extremo.
En La Casa de los Famosos 2, Alcocer y Niurka Marcos forjaron una alianza estratégica dentro del Cuarto Azul, defendiendo mutuamente sus posiciones hasta la eliminación de Niurka, momento que se volvió tendencia al ver a Alcocer romper en llanto y prometer honrar la permanencia de su amiga. Este vínculo emocional y la polémica que rodeó su salida alimentan la expectativa de que su reencuentro en La Granja VIP 2 será uno de los ejes narrativos más comentados del programa.
Además de su faceta artística, Alcocer ha denunciado públicamente a su exesposo por presuntas agresiones físicas, psicológicas y económicas, convirtiéndose en una de las voces más activas contra la violencia de género dentro del espectáculo mexicano. Su participación en el nuevo reality se percibe como una oportunidad para reforzar su presencia mediática y seguir impulsando la conversación sobre temas de igualdad y derechos humanos.
Con la confirmación oficial, los seguidores del género ya anticipan los conflictos, alianzas y momentos emotivos que surgirán en la granja, mientras la producción promete un formato renovado que pondrá a prueba la resistencia y la estrategia de sus participantes.