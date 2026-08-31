Pancho Barraza celebra 35 años de trayectoria con un concierto épico en el Palenque de Metepec

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El cantante de música romántica, Pancho Barraza, festejó sus 35 años de carrera ante 5,000 fanáticos en el Palenque de Metepec, ofreciendo un espectáculo de cuatro cambios de vestuario, improvisación musical y emotivas interpretaciones que incluyeron homenajes a Juan Gabriel y Joan Sebastián.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/08/2026 03:18 PM.
En Espectáculos y editada el 31/08/2026 03:44 PM.