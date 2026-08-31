Pancho Barraza celebra 35 años de trayectoria con un concierto épico en el Palenque de Metepec

El 31 de agosto de 2026, Pancho Barraza, ícono de la música romántica mexicana, conmemoró sus 35 años de carrera en un concierto que llenó el Palenque de Metepec con más de 5 mil personas. El artista, de 65 años, abrió el espectáculo con una tejana blanca, botas a juego y una chamarra café de tres estampados, demostrando que la energía de su juventud sigue intacta.
Barraza interpretó sus mayores éxitos y rindió tributo a leyendas como Juan Gabriel y Joan Sebastián, mientras los bailarines jóvenes, ataviados con trajes perlados, ejecutaban coreografías que el propio cantante siguió al pie de la letra. Entre los temas destacados estuvo "El Terco", sencillo del nuevo álbum 35 Años, que aborda relaciones tóxicas con la honestidad que lo caracteriza.
El cantante sorprendió al público al dirigir la orquesta en tiempo real, usando señas, puñetazos y conteo de dedos para indicar la siguiente canción. Esta improvisación, propia de su estilo, garantiza que cada presentación sea única y se ajuste al ánimo del público.
El ambiente se tornó íntimo cuando Barraza tomó la mano de los asistentes, brindó con ellos y posó para selfies. Un fanático entregó un retrato caricaturizado del artista, mientras otra asistente mostró un cartel que decía “Esperé 22 años para verte en vivo”. Estas muestras de cariño reflejan la conexión profunda que la música del cantante genera en varias generaciones.
El concierto, originalmente programado para tres horas, se extendió a cuatro tras la petición del público. A lo largo del evento, el intérprete cambió de vestuario cuatro veces, incluso lanzando su playera al público, y repitió tres veces su tema estrella "Mi enemigo el amor", generando una ovación que resonó en todo el recinto.
Los vendedores dejaron sus puestos de cerveza para cantar junto a la multitud, y los meseros no cesaron de servir tequila, whisky, ron y cerveza, mientras la tuba y el clarinete marcaban el ritmo. A diferencia de ellos, Barraza se mantuvo hidratado con agua simple, demostrando su profesionalismo.
Al cerrar la noche, el cantante declaró: “Esta noche es muy especial, es de esas que no se me van a olvidar nunca. Metepec, ¿estás listo?”. Con esa frase, consolidó una velada que quedará en la memoria de los amantes de la música romántica y confirmó que, a sus 65 años, sigue tan vigoroso como el día en que comenzó su carrera.