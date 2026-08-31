Randy Quaid critica a Anne Hathaway y exige el regreso de Nicole Kidman en “Days of Thunder 2”

El actor Randy Quaid, conocido por su papel de Tim Daland en la película original de 1990, utilizó su cuenta de X para calificar de “horrible elección” a Anne Hathaway, quien fue anunciada este sábado por Paramount Pictures como la dueña de un equipo de carreras e ingeniera en la próxima secuela Days of Thunder 2. En varios mensajes, Quaid exigió que Nicole Kidman vuelva a interpretar a la neurocirujana del primer filme, argumentando que la audiencia de NASCAR necesita a la “chica original”.
“Necesitamos que vuelva Nicole. No seas cobarde, @TomCruise. Necesitas a la chica original. No es algo personal; es cine. Anne no es sexy, porque, si no te has dado cuenta, está embarazada”, escribió el actor, quien también añadió que Hathaway representa una “elección izquierdista, progresista y horrible para la audiencia MAGA de NASCAR”.
Hathaway, quien espera su tercer hijo, fue presentada junto a Tom Cruise en un video grabado en Daytona, donde ambos celebraron la noticia. La película, dirigida por Jonathan Levine y con guion de Will Staples, tiene previsto su estreno el 2 de junio de 2028 en formato IMAX.
Quaid recordó el proceso de rodaje del original, señalando la presión y la rapidez con que se terminó la producción, y advirtió que la nueva entrega parece “extraña, como si quisieran que salga y fracase”. Sus comentarios surgieron horas después de que el propio actor publicara un video anunciando su regreso a la franquicia: “¡Tom Cruise acaba de llamarme! ¡Vamos a hacer Days of Thunder 2!”.
Las reacciones en redes fueron mixtas. Mientras algunos seguidores defendieron a Hathaway, otros criticaron la postura de Quaid, señalando una supuesta contradicción al defender la libertad de expresión de conservadores en Hollywood mientras descalifica a artistas de izquierda.
Paramount no emitió comentarios oficiales al momento. La secuela retoma al personaje de Cole Trickle (Tom Cruise) y cuenta con la producción de Cruise, Jerry Bruckheimer y Tommy Harper. Hathaway llega al proyecto tras “El diablo viste a la moda 2” y “La Odisea”, y su próximo estreno será en “Verity”, adaptación de la novela de Colleen Hoover.