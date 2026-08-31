Randy Quaid critica a Anne Hathaway y exige el regreso de Nicole Kidman en “Days of Thunder 2”

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El actor Randy Quaid atacó a Anne Hathaway en X tras anunciarse su participación en la secuela de Days of Thunder, pidiendo que Nicole Kidman retome su papel y generando polémica entre seguidores y críticos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/08/2026 10:58 AM.
En Espectáculos y editada el 31/08/2026 02:20 PM.