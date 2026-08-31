Yahir revela cómo descubrió la adicción de su hijo Tristán: el primer contacto

En una entrevista exclusiva para el programa El minuto que cambió mi destino, Yahir explicó que la primera señal de que su hijo Tristán enfrentaba problemas de adicción le llegó a través de la expareja de Tristán, quien le informó directamente sobre la situación.
El cantante, quien se ha convertido en uno de los participantes más queridos de La Casa de los Famosos México 2026, manifestó que, por respeto a la privacidad de su hijo, ha evitado comentar el tema con los medios, pero hizo una excepción por la confianza que le tiene al periodista Gustavo Adolfo Infante.
Según Yahir, la información llegó en un momento crítico y marcó el inicio de un proceso difícil para ambos. Aunque prefirió no entrar en detalles, subrayó que la intervención temprana y el apoyo familiar fueron clave para la recuperación de Tristán.
El artista también aclaró que, a diferencia de lo que algunos medios sugieren, Tristán lleva tiempo estable y se encuentra bien. Actualmente, el joven mantiene una presencia activa en redes sociales y ha mostrado su respaldo a la participación de su padre en el reality.
Tras varios meses de distancia, padre e hijo se reencontraron y han comenzado una nueva etapa de convivencia, evidenciada en publicaciones conjuntas y mensajes de apoyo mutuo. Yahir reafirmó su compromiso como padre presente y su disposición a estar al pendiente de su hijo en todo momento.
La revelación de Yahir llega en medio de la gran aceptación que ha tenido en la casa, donde ha sido elogiado tanto por el público como por sus compañeros, consolidándose como una figura emblemática del programa.