Yahir revela cómo descubrió la adicción de su hijo Tristán: el primer contacto

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El cantante Yahir contó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que se enteró de la adicción de su hijo Tristán gracias a la expareja de este, quien le dio el primer aviso. Aseguró que el joven ya está recuperado y que su relación ha mejorado tras reencontrarse.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/08/2026 06:15 AM.
En Espectáculos y editada el 31/08/2026 09:55 AM.