AB Quintanilla demanda a su hermana Suzette por presunta mala administración del legado de Selena

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El productor y exintegrante de Kumbia Kings, A.B. Quintanilla, confirmó que ha iniciado una acción legal contra su hermana Suzette Abraham Isaac Quintanilla III, alegando irregularidades en la gestión de los derechos y regalías de Selena y Los Dinos. La controversia, que involucra la posible venta del 50 % del patrimonio de la cantante, ha reavivado el debate sobre la administración del legado familiar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/09/2026 09:13 AM.
En Espectáculos y editada el 01/09/2026 01:00 PM.