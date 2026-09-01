AB Quintanilla demanda a su hermana Suzette por presunta mala administración del legado de Selena

AB Quintanilla presentó una demanda contra su hermana Suzette en los últimos meses, según un comunicado oficial publicado en sus redes sociales. El productor musical, hijo de Abraham Quintanilla, señaló que el proceso legal está vinculado a hechos y circunstancias relacionadas con su padre, aunque no reveló detalles específicos.
En su mensaje, A.B. expresó la dificultad emocional de enfrentar a un miembro de la familia: “Nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que enfrentar una situación como esta… No ha sido fácil llegar hasta aquí”. Añadió que no concederá entrevistas hasta que concluya el juicio, prometiendo ofrecer su versión completa cuando sea el momento oportuno.
Según el creador de contenido Javier Ceriani, quien investigó el caso en su canal de YouTube, la disputa se centraría en supuestas irregularidades en la distribución de ganancias y regalías del repertorio de Selena y Los Dinos. Ceriani indica que Suzette, quien administra los derechos de la artista fallecida, habría contemplado la venta del 50 % del legado, lo que habría motivado la acción legal de su hermano.
El conflicto revive la historia de la familia Quintanilla, cuyo nombre está estrechamente ligado al éxito de Selena. A.B. Quintanilla, además de haber sido guitarrista del grupo, coescribió éxitos como “Amor Prohibido”, “No Me Queda Más”, “Como la Flor” y “La Carcacha”. La posible enajenación de una parte significativa de los derechos de la cantante genera preocupación entre fanáticos y expertos en propiedad intelectual.
Hasta el momento, ni la defensa de Suzette ni representantes legales han emitido declaraciones oficiales. La demanda sigue en curso y se espera que, una vez concluida, ambas partes presenten sus argumentos ante los tribunales.