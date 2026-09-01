Andrew Garfield defiende la posibilidad de un Spider‑Man gay mientras promociona “The Uprising”

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El actor, quien interpretó a Spider‑Man en 2012‑2014, reitera que el personaje puede ser gay y que cualquiera puede proyectarse en él, al tiempo que habla de su nueva película y de su búsqueda de una vida más equilibrada.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/09/2026 08:47 AM.
En Espectáculos y editada el 01/09/2026 09:02 AM.