Condenan a Duane “Keefe D” Davis por el asesinato de Tupac Shakur tras 30 años

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Un jurado de Las Vegas declaró culpable en primera instancia a Duane “Keefe D” Davis por el homicidio en primer grado del rapero Tupac Shakur, ocurrido en septiembre de 1996. La sentencia, que podría alcanzar cadena perpetua, marca la primera condena directa en el caso que ha permanecido sin resolución durante tres décadas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/09/2026 06:01 AM.
En Espectáculos y editada el 01/09/2026 06:17 AM.