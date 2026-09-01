Eduin Caz regala a Ese Pérez un departamento en Tijuana, una moto de 400 mil pesos y un Rolex

El vínculo entre el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, y el comediante e influencer Jesús Ángel Pérez – mejor conocido como Ese Pérez – volvió a ser noticia tras la revelación de que el cantante le entregó un departamento en la ciudad fronteriza de Tijuana. El anuncio se dio a conocer durante una conversación entre Ese Pérez y sus compañeras de La Casa de los Famosos México, Brianda Deyanara y Gema Garoa, y se suma a una serie de obsequios de alto valor que el artista ha brindado al humorista.
Además del inmueble, Caz ha regalado a Pérez una motocicleta KTM 1390 Super Duke R cuyo precio de lista en México oscila entre 421,900 y 435,000 pesos, y un reloj de la prestigiosa marca Rolex. Las imágenes del influencer mostrando ambos regalos en sus redes sociales confirmaron la magnitud de los presentes.
El departamento, cuya ubicación exacta no fue revelada, sería utilizado por Ese Pérez cuando visita la zona fronteriza, según comentó a Deyanara, originaria de Tijuana. La adquisición se produce en medio de una creciente polémica en redes sociales, donde usuarios critican la ostentación de lujos y la falta de casco de seguridad al ser captado circulando en la moto por la Ciudad de México.
La relación entre ambos se remonta al ingreso de Pérez a La Casa de los Famosos México, cuando la producción proyectó un mensaje grabado de Eduin Caz dándole la bienvenida y llamándolo “mi sangre”. Desde entonces, el cantante ha acompañado al influencer en giras, eventos y reuniones privadas de Grupo Firme, incluso presentándose con la agrupación para cantarle las mañanitas en el día de su cumpleaños.
Antes de su participación en el reality, Ese Pérez había construido una comunidad de más de cinco millones de seguidores en TikTok, complementada por una fuerte presencia en Instagram y YouTube, donde publica sketches de humor urbano y colaboraciones con figuras como Bellakath, Yeri Mua y El Bogueto.
Los lujosos regalos de Eduin Caz a Ese Pérez han reavivado el debate sobre la influencia de los artistas en la vida de los creadores de contenido y la percepción del público respecto a la ostentación de bienes materiales dentro del mundo del entretenimiento mexicano.