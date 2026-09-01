Eduin Caz regala a Ese Pérez un departamento en Tijuana, una moto de 400 mil pesos y un Rolex

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El cantante de Grupo Firme, Eduin Caz, ha obsequiado al influencer Jesús Ángel Pérez, conocido como Ese Pérez, un lujoso apartamento en Tijuana, una motocicleta KTM 1390 Super Duke R valorada en más de 400 mil pesos y un reloj Rolex, además de acompañarlo en giras con su avión privado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/09/2026 06:00 AM.
En Espectáculos y editada el 01/09/2026 06:22 AM.