Edy Smol defiende el vestido de Mariana Ochoa y critica la postura de Gema Garoa

La polémica del vestuario volvió a ser el centro de atención en la Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México cuando Gema Garoa, tras ser salvada por el voto del público, lanzó un comentario despectivo sobre el vestido de Mariana Ochoa: “¿Qué onda con el vestido de Mariana? Es lo más naco que mis ojos han visto, parece salido de Casa Sharon”. La frase, percibida como clasista, generó una ola de críticas en redes sociales.
Edy Smol, gurú de la moda del espectáculo, intervino para ofrecer su perspectiva. Según el analista, la observación de Garoa fue “poco acertada” y restó puntos a su propia imagen, pues la actitud hostil contrarrestó cualquier posible simpatía del público. Smol subrayó que, a pesar del comentario, el trabajo del estilista Memeloski no debe ser menospreciado; el diseñador eligió un vestuario que, a su juicio, “destacó por su elegancia y coherencia con la personalidad de la actriz”.
Contexto del conflicto: La tensión entre ambas participantes se remonta a una dinámica en la que Mariana Ochoa etiquetó a Gema Garoa como “manipuladora”. Desde entonces, la relación se ha deteriorado, con intercambios verbales que se intensificaron durante la placa de eliminación. La audiencia, al observar la confrontación, mostró su descontento, calificando a Garoa de clasista y poco profesional.
Conclusión de Smol: El analista concluyó que la postura de Garoa le “restó protagonismo” y que su comentario “no aporta nada al debate de estilo”. En cambio, elogió la capacidad de Memeloski para crear un look que “resalta la figura y el carisma de Mariana”, recordando que la moda debe servir como herramienta de expresión, no como arma de crítica destructiva.
El episodio vuelve a demostrar cómo los reality shows pueden convertirse en escenarios de debate cultural, donde la moda y la percepción social se entrelazan, y donde la opinión de expertos como Edy Smol resulta crucial para equilibrar la balanza entre la crítica y el reconocimiento artístico.