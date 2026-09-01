Edy Smol defiende el vestido de Mariana Ochoa y critica la postura de Gema Garoa

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El analista de moda Edy Smol analizó la polémica generada por el comentario de Gema Garoa sobre el atuendo de Mariana Ochoa, señalando que la crítica fue poco acertada y que el estilista Memeloski merece reconocimiento por la elección del vestido.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/09/2026 05:58 AM.
En Espectáculos y editada el 01/09/2026 06:07 AM.