Ernesto Laguardia recuerda la muerte de su padre y la búsqueda de su legado en Tangamandapio

En el programa La Casa de los Famosos México, Ernesto Laguardia compartió el doloroso episodio de la muerte de su padre, el doctor Enrique Laguardia, quien falleció a los 70 años tras una caída que le provocó una lesión en la cabeza. El actor explicó que, al llegar al domicilio, fue el primero en encontrar a su padre tendido en el suelo y, con rapidez, lo acomodó para que “lo vieran muy elegante”.
El recuerdo se entrelazó con una anécdota sobre el pasado profesional de su progenitor. Enrique Laguardia estudió medicina y realizó su servicio social en el pueblo de Tangamandapio, Michoacán. Motivado por conocer ese sitio, Ernesto viajó al lugar y, tras varios intentos infructuosos, fue guiado por un hombre apodado “Tarzán” hasta la tienda de abarrotes del tío del local, quien lo reconoció por su trabajo como conductor del programa Hoy. Allí descubrió que la tienda ocupaba el mismo inmueble donde su padre había ejercido la medicina y convivido con la comunidad.
En entrevistas anteriores, como la concedida a TVNotas, Laguardia había señalado que la causa de la muerte de su padre fue un infarto, una versión que difiere del relato más reciente. Aun así, el actor subrayó la figura de Enrique como un “tipazo, súper culto”, siempre dispuesto a conversar y a atender a sus pacientes.
El vínculo familiar con el fallecido se mantiene vivo. La familia habitó durante años la casa donde ocurrió el deceso, y según relatan, la luz se encendía cada vez que una de sus hijas lloraba, interpretando el fenómeno como una presencia cercana del padre. Ernesto también menciona que conserva fotografías del doctor y las comparte en redes sociales, especialmente en fechas señaladas como el Día del Padre.
Con este emotivo testimonio, Laguardia no solo rinde homenaje a su padre, sino que también rescata la memoria de un médico que dejó huella en una comunidad rural y en la vida de su propio hijo, ahora reconocido actor de la televisión mexicana.