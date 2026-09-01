Ernesto Laguardia recuerda la muerte de su padre y la búsqueda de su legado en Tangamandapio

...

El actor Ernesto Laguardia relató en La Casa de los Famosos México los últimos momentos de su padre, el médico Enrique Laguardia, y la emotiva travesía para localizar el lugar donde realizó su servicio social en Tangamandapio, Michoacán. El recuerdo incluye detalles de la caída que provocó su fallecimiento, versiones contradictorias sobre la causa y anécdotas familiares que mantienen vivo su recuerdo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/09/2026 06:04 AM.
En Espectáculos y editada el 01/09/2026 06:21 AM.