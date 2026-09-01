Juan Osorio podría enfrentar cárcel por demanda millonaria tras el fracaso de 'Aventurera'

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El productor Juan Osorio es demandado por el empresario Rafael Portillo, quien reclama 10 millones de pesos no pagados por la obra teatral 'Aventurera'. Portillo asegura contar con pruebas documentales y de audio y ha iniciado acciones legales que podrían culminar en una pena de prisión para Osorio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/09/2026 08:36 AM.
En Espectáculos y editada el 01/09/2026 08:59 AM.