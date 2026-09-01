Juan Osorio podría enfrentar cárcel por demanda millonaria tras el fracaso de 'Aventurera'

Juan Osorio se encuentra bajo la amenaza de una demanda civil que, según el accionante, podría derivar en responsabilidad penal. Rafael Portillo, accionista y socio de la fallida producción teatral Aventurera, afirma que entregó 10 millones de pesos en efectivo para financiar el proyecto y que, a dos años de su cierre, el productor no ha devuelto ni una sola centavo.
Portillo, quien confió en Osorio después de que este fuera padrino de la quinceañera de su hija, declaró que firmó un acuerdo verbal en el que él se haría cargo de la parte financiera mientras Osorio gestionaría lo artístico. “Me endulzó, me dijo que era una buena inversión. Al final, él no aportó ni el 10 % del dinero que le entregué”, señaló el empresario.
El inversionista detalla que, ante la falta de pagos, ha tenido que empeñar propiedades en Val’Quirico (Tlaxcala), Pachuca y Polanco, y que ha continuado abonando intereses para evitar la pérdida de dichos bienes. “Le di un año para que me explicara la situación; me bloqueó en redes y en mi celular. Ahora la justicia tiene más de 150 audios donde Osorio reconoce la deuda”, afirmó Portillo, quien cuenta con el respaldo de su abogado Gerardo Rincón.
Según la denuncia, Osorio habría desviado recursos de la producción, dejando de pagar a actores y al personal técnico para intentar cubrir la supuesta deuda con Portillo. Además, el empresario asegura que existen comprobantes, reportes de venta de boletos y un archivo Excel con los números de la obra que demuestran la inexistencia de pérdidas reales.
El caso se ha convertido en un escándalo mediático, alimentado por declaraciones de figuras del espectáculo como Olga Breeskin y Kimbery Irene, y ha reavivado la discusión sobre la transparencia en la industria del entretenimiento mexicano.
Portillo ha solicitado que el juzgado condene a Osorio al pago total de la deuda más los intereses generados, y que, de encontrarse pruebas de fraude, se imponga la pena de prisión correspondiente. El productor, que actualmente se encuentra de viaje en Europa, aún no ha emitido respuesta oficial.