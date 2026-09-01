Kanye West y la confusión de sus supuestos conciertos en San Petersburgo

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La agencia Say Agency anunció conciertos de Kanye West en el Gazprom Arena de San Petersburgo para octubre, pero el estadio negó la existencia de contrato, generando reembolsos pendientes y debate sobre la presencia del artista en Rusia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/09/2026 05:58 AM.
En Espectáculos y editada el 01/09/2026 06:09 AM.