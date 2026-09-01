Leandro Ampudia, hijo de Michelle Vieth, revela distanciamiento familiar y abandono de academia

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Leandro Ampudia, hijo de la actriz Michelle Vieth, confirmó que lleva varios meses alejado de su madre por presuntos problemas familiares, entre los que destaca la interrupción del apoyo económico que le permitía estudiar en una academia militar en Estados Unidos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/09/2026 09:13 AM.
En Espectáculos y editada el 01/09/2026 12:48 PM.