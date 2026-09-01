Leandro Ampudia, hijo de Michelle Vieth, revela distanciamiento familiar y abandono de academia

Leandro Ampudia, de 23 años, hijo de la reconocida actriz mexicana Michelle Vieth, concedió una entrevista a Gustavo Adolfo Infante en la que confirmó que mantiene un distanciamiento con su madre desde hace varios meses. Según el joven, la ruptura se originó cuando Vieth dejó de financiar sus estudios en la academia militar de Dakota del Norte, donde se formaba como piloto aviador, después de enterarse de que él vivía con su novia en un departamento que ella había pagado.
Leandro explicó que su madre habría ingresado al domicilio sin autorización para retirar su automóvil y, sin permitirle defenderse, lo habría expulsado del lugar. La falta de recursos lo obligó a abandonar la academia y buscar empleo, aunque su salario no cubre los gastos de manutención y estudios.
El joven también insinuó que la actriz podría haberlo enviado al extranjero como consecuencia de un romance que habría iniciado en Acapulco, aunque no profundizó en el tema. Negó rotundamente cualquier consumo de alcohol o drogas y desmintió que su madre contribuya económicamente a los gastos de él y de sus hermanos menores.
Hasta el momento, Michelle Vieth no ha emitido ninguna declaración oficial al respecto. La actriz, madre de cuatro hijos de dos relaciones distintas, mantiene silencio mientras la prensa y sus seguidores siguen de cerca la controversia familiar.
Este episodio se suma a la serie de conflictos familiares que han sido expuestos públicamente por miembros de la familia Vieth, generando debate sobre la dinámica de apoyo económico y emocional entre celebridades y sus descendientes.