Lupita Jones responde a Gema Garoa y defiende el vestido de Mariana Ochoa

...

La ex‑Miss Universo 1991, Lupita Jones, utilizó sus historias de Instagram para rechazar los comentarios clasistas de la actriz Gema Garoa sobre el vestido que lució Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México 2026. Jones recordó que la prenda fue suya en 2022 y enfatizó que el valor de una persona no depende de su vestimenta.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/09/2026 08:30 AM.
En Espectáculos y editada el 01/09/2026 08:57 AM.