Marlon Colmenárez responde a Wendy Guevara y amenaza con revelar su pasado

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Horas después de la confesión de Wendy Guevara en el concierto de Rosalía, Marlon Colmenárez rompió el silencio, negó una relación romántica, confirmó regalos económicos y advirtió que revelará “cosas malas” de su pasado si la influencer sigue lanzando indirectas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/09/2026 08:15 AM.
En Espectáculos y editada el 01/09/2026 08:19 AM.