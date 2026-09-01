Marlon Colmenárez responde a Wendy Guevara y amenaza con revelar su pasado

El exnovio de Wendy Guevara, Marlon Colmenárez, se pronunció en vivo el 30 de agosto, un día después de que la influencer relatara su relación pasada con él durante el confesionario del concierto de Rosalía en el Palacio de los Deportes. En la transmisión, Colmenárez desmintió la versión romántica de la influencer, confirmó haber recibido una camioneta y el enganche de una casa, y lanzó una advertencia sobre información que, según él, aún no ha hecho pública.
Guevara, ganadora de la primera edición de La Casa de los Famosos México, había contado ante 16,500 personas que había gastado en la relación, incluyendo la compra de una camioneta y el pago del enganche de una vivienda. Además, describió episodios de “table dances” en los que, según su relato, él la incitaba a tocar a otras mujeres, algo que ella rechazó por su orientación sexual.
Colmenárez inició su transmisión con la frase “Gente, la verdad que obsesión, que obsesión porque yo le dejé de hablar a esta persona hace tres años” y acusó a la influencer de buscar perjudicarlo mediante indirectas. Aseguró: “Sí me regalaste una camioneta, me la regalaste. No te la robé” y “Me diste la inicial para una casa. Claro que sí, pero lo hiciste tú porque quisiste”. Sin embargo, negó rotundamente haber sido su novio: “Yo nunca te dije: ‘Vamos a ser novios’. Yo nunca tuvimos relaciones íntimas como para decir que te enculaste”.
El expareja también insinuó que, de haber sido su pareja, hoy ocuparía un puesto como conductor en Venga la Alegría. Además, lanzó una amenaza: “Porque si tú vas a hacer, a confesar cosas importantes, ¿por qué no confiesas todas las cosas locas y malas que te la pasas haciendo, que has hecho?”. Añadió que, aunque los regalos no constituyen delito, “ser PDF” (persona que se involucra sexualmente con menores) sí lo es, insinuando que posee información comprometedora.
El intercambio de acusaciones se produce en medio de la transmisión de la gala de eliminación y posgala de La Casa de los Famosos México 2026, conducida por Wendy Guevara, lo que aumenta la exposición mediática del conflicto. Hasta el momento, no se ha presentado evidencia que respalde las supuestas “cosas malas” que Colmenárez asegura poseer.