Conductores de “La Jugada” aconsejan a Memo Schutz alejarse de “hienas” en LCDLF

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Los conductores de TUDN, autodenominados “Tropa Memo Schutz”, enviaron un mensaje al participante del reality para que evite alianzas con Aldo Rendón, Gema Garoa y Karina Torres, a quienes califican de “hienas”. Señalan que esas compañías podrían dañar su reputación y la percepción del público, que ya lo ha catalogado como “aburrido”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/09/2026 08:14 AM.
En Espectáculos y editada el 01/09/2026 08:20 AM.