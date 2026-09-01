Conductores de “La Jugada” aconsejan a Memo Schutz alejarse de “hienas” en LCDLF

MEMO SCHUTZ, participante del reality La Casa de los Famosos México, recibió un mensaje de los conductores del programa deportivo La Jugada de TUDN, quienes se autodenominaron “Tropa Memo Schutz”. En el comunicado, los conductores le aconsejan alejarse de los concursantes Aldo Rendón, Gema Garoa y Karina Torres, a quienes describen como “hienas” que podrían empañar su imagen dentro del juego.
Según los conductores, la reciente interacción de Schutz con este grupo ha generado una percepción negativa entre la audiencia. “Tus nuevas compañías están afectando tu reputación y la percepción del público”, afirmaron, añadiendo que la neutralidad que mantuvo hasta ahora le había costado tres nominaciones consecutivas a la placa de “aburrido”.
El participante, que hasta la fecha había evitado protagonizar conflictos, empezó a involucrarse más en la dinámica del reality y fue captado riéndose de los comentarios negativos que Aldo, Gema y Karina hacían sobre Mariana Ochoa. Este gesto fue interpretado por usuarios de redes sociales como complicidad con el grupo, lo que intensificó la presión sobre su conducta.
Los conductores de “La Jugada” reiteraron su apoyo a Schutz, pero le instaron a reconsiderar sus alianzas para evitar que su imagen se vea comprometida. “Queremos verte triunfar, pero no a costa de tu credibilidad”, concluyeron.
El mensaje ha generado debate entre los seguidores del reality, que ahora esperan la respuesta de Memo Schutz y observarán si modifica su estrategia dentro de la casa.