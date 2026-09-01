One Piece Film God Valley llegará a cines en 2027, confirma Toei Animation

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Toei Animation anunció que la esperada película ONE PIECE FILM GOD VALLEY se estrenará en 2027, adaptando el legendario arco del mismo nombre y revelando uno de los mayores misterios del manga de Eiichiro Oda.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/09/2026 12:57 PM.
En Espectáculos y editada el 02/09/2026 08:33 AM.