One Piece Film God Valley llegará a cines en 2027, confirma Toei Animation

Durante la celebración del ONE PIECE DAY’26, conmemorando el 30.º aniversario del manga creado por Eiichiro Oda, Toei Animation confirmó oficialmente el desarrollo de ONE PIECE FILM GOD VALLEY, cuya fecha de estreno está prevista para el verano de 2027.
La película adaptará el icónico arco "God Valley", vinculado a la saga de Elbaf que se encuentra actualmente en emisión. Este arco narra el Incidente de God Valley, una batalla decisiva que tuvo lugar hace 38 años entre la temible tripulación de Rocks D. Xebec, la Marina liderada por Monkey D. Garp y los futuros legendarios piratas Gol D. Roger, Barbablanca, Big Mom y Kaido.
El enfrentamiento marcó la obtención del título de "Héroe de la Marina" por parte de Garp y quedó oculto durante décadas por el Gobierno Mundial, lo que ha alimentado el misterio alrededor de la isla desaparecida y sus vínculos con los Dragones Celestiales.
La película promete trasladar a la gran pantalla los eventos que hasta ahora solo se habían insinuado en el manga, ofreciendo a los fanáticos una visión animada de una de las batallas más épicas de la historia de One Piece.
Además, Toei adelantó que en 2029 se estrenará ONE PIECE FILM BAAD, cuyo logotipo fue dibujado a mano por el propio Oda, aunque la trama se mantiene bajo estricto secreto.
Con la confirmación de estos dos largometrajes, la franquicia refuerza su posición como una de las más influyentes del entretenimiento global, generando alta expectativa tanto en México como en el resto del mundo.