Integrante de Grupo Firme sufre accidente en concierto de Tijuana y la gira continúa

Durante el concierto de Grupo Firme en la ciudad fronteriza, el cantante Jhonny Caz sufrió un accidente que lo dejó fuera del escenario y, posteriormente, en el hospital.
El incidente ocurrió mientras el artista compartía el escenario con su hermano Eduin Caz. Según el video publicado por Jhonny en sus redes sociales, el cantante dio un paso en falso y cayó al borde del escenario. Testigos y asistentes lo auxiliaron de inmediato, y el médico del lugar diagnosticó un esguince de segundo grado en el tobillo derecho.
Horas después, Jhonny confirmó en sus plataformas digitales que se encontraba bajo observación médica y que necesitará muletas durante las próximas semanas. A pesar de la lesión, el artista mantuvo un tono humorístico al compartir el suceso, recibiendo el apoyo de sus seguidores.
Respecto a la gira “La última peda”, iniciada a principios de 2026 y que ha recorrido varias ciudades de México y del extranjero, los representantes del grupo declararon que el itinerario no se verá interrumpido. Se espera que el concierto de la siguiente fecha se realice con la participación de Jhonny, quien podrá presentarse con muletas o, en caso necesario, con un sustituto temporal.
Hasta el momento, no se ha anunciado la cancelación de ninguna fecha y la producción ya está organizando los ajustes logísticos para garantizar la continuidad del espectáculo.
Los fanáticos pueden seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales de Grupo Firme y de Jhonny Caz.