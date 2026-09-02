Integrante de Grupo Firme sufre accidente en concierto de Tijuana y la gira continúa

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Jhonny Caz, vocalista de Grupo Firme, se lesionó el tobillo durante su presentación en Tijuana. Tras ser atendido y hospitalizado, el cantante informó que usará muletas, pero la gira “La última peda” seguirá su itinerario.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/09/2026 09:14 AM.
En Espectáculos y editada el 02/09/2026 09:36 AM.