Angélica Vale y Otto Padrón recuerdan su historia de amor antes de la separación

Una entrevista grabada el 11 de febrero de 2021 para el canal de YouTube de Angélica Vale, con motivo del Día del Amor y la Amistad, se ha convertido en tendencia en TikTok, reavivando el interés del público por la relación que mantuvieron la actriz y el ejecutivo Otto Padrón.
Durante la conversación, la pareja recordó los inicios de su vínculo profesional y sentimental. Padrón explicó que su primer contacto con Vale surgió al reconocer la imagen de Angélica María y, posteriormente, al identificar a la actriz como su hija mientras trabajaba en Univision. Fue a través de la telenovela Soñadoras y una campaña publicitaria en Nueva York que decidió buscar a la joven para un proyecto sobre Gloria Trevi.
Vale relató que su representante, entonces su novio, recibió el llamado de Padrón y que, al principio, la impresión no fue favorable: "no me agradó en primera instancia". Sin embargo, la relación profesional evolucionó rápidamente y, según palabras de Padrón, "empezó una relación bonita y fue muy bien".
Los dos también compartieron anécdotas sobre sus aniversarios. Mientras Vale recordaba haber preguntado durante años la fecha exacta para celebrar, Padrón sugirió incluir el 14 de febrero como una opción adicional, mostrando la flexibilidad y el tono relajado con que abordaban los asuntos de pareja.
En la entrevista se mostraron momentos familiares, con la presencia de sus hijos, y se describió cómo la pareja celebraba sus fechas especiales, reforzando la imagen de una familia unida.
El video, publicado originalmente en 2021, volvió a circular en 2024, generando miles de reproducciones y comentarios que culminaron con la noticia de su separación en abril de 2025, después de 14 años de matrimonio.