Angélica Vale y Otto Padrón recuerdan su historia de amor antes de la separación

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En una entrevista del 2021 que volvió a viralizarse en TikTok, Angélica Vale y Otto Padrón relataron sus primeros encuentros, cómo celebraban sus aniversarios y los momentos que los llevaron a casarse, antes de anunciar su divorcio en 2025.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/09/2026 08:40 AM.
En Espectáculos y editada el 02/09/2026 08:38 AM.