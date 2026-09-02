Ariane Pellicer califica a Julia Roberts de “insoportable” tras su paso por “La Mexicana”

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En el programa Montse & Joe, la actriz mexicana Ariane Pellicer recordó su experiencia en el set de “La Mexicana” (2001) y describió la actitud de Julia Roberts como distante y difícil, mientras elogió a Brad Pitt por su cordialidad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/09/2026 08:36 AM.
En Espectáculos y editada el 02/09/2026 08:43 AM.