Ariane Pellicer califica a Julia Roberts de “insoportable” tras su paso por “La Mexicana”

Durante la emisión del programa Montse & Joe, la actriz mexicana Ariane Pellicer revivió su participación en la película La Mexicana (2001), dirigida por Gore Verbinski y protagonizada por Julia Roberts y Brad Pitt. Pellicer describió su convivencia con la estrella de Hollywood como “insoportable”, señalando una actitud distante y exigente por parte de Roberts.
Según el testimonio de Pellicer, la actriz estadounidense solicitó que el equipo evitara mirarla directamente a los ojos fuera de los momentos de rodaje y, en un supuesto incidente, habría pedido la retirada de una integrante del equipo de peluquería que no le agradó la forma de atenderla. Estas declaraciones reflejan la percepción personal de Pellicer y no constituyen una confirmación independiente de los hechos.
En contraste, la actriz mexicana elogió a Brad Pitt, describiéndolo como una persona amable, accesible y respetuosa durante las escenas compartidas. Pellicer recordó que Pitt mantuvo una actitud cordial con todo el personal del set, lo que contrasta marcadamente con la experiencia que describe con Roberts.
Las declaraciones de Pellicer reavivan el debate sobre el ambiente laboral en producciones internacionales y ponen de relieve la diferencia de trato percibida entre dos de los rostros más reconocidos de Hollywood, más de dos décadas después del estreno de la cinta.