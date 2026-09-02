Matan a Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y a su familia en Atizapán de Zaragoza

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El músico de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija y una trabajadora doméstica fueron asesinados en su domicilio de Atizapán de Zaragoza. La Fiscalía del Estado de México detuvo a dos presuntos responsables mientras se investigan los hechos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/09/2026 12:13 PM.
En Espectáculos y editada el 02/09/2026 02:24 PM.