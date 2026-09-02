Matan a Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y a su familia en Atizapán de Zaragoza

El medio artístico nacional está de luto tras el homicidio múltiple ocurrido el martes 1 de septiembre en un complejo habitacional de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Jonathan Meléndez, conocido como “Honas”, tecladista de la banda Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija y una persona que laboraba en su hogar fueron encontrados muertos con impactos de arma de fuego alrededor de las 23:50 horas (hora del centro de México).
Meléndez era una figura activa en redes sociales, especialmente durante las giras de Camilo Séptimo. La última publicación que dejó en Instagram fue una foto grupal del conjunto, agradeciendo a sus seguidores tras el concierto del 28 de mayo en el Palacio de los Deportes, Ciudad de México. Tras conocerse la tragedia, su perfil se inundó de condolencias y demandas de justicia.
Hasta el momento, los integrantes de Camilo Séptimo no han emitido declaraciones oficiales. Curiosamente, horas antes de que se diera a conocer el asesinato, la banda había anunciado dos conciertos programados para septiembre de 2026 en Ciudad Juárez y Naucalpan, bajo el lema “Cada recorrido en el MAPA nos llevó a nuevas formas de crear”.
La Fiscalía del Estado de México informó que, con la colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, se detuvieron a dos sospechosos: Diego Sebastián “N”, identificado como socio de Jonathan Meléndez y probable autor material del homicidio, y Gerardo “N”, investigado por su posible participación. Ambos se encuentran bajo detención preventiva mientras se profundiza la investigación.
Las autoridades continúan recabando pruebas y testimonios para esclarecer los motivos del crimen y garantizar que se haga justicia para la familia Meléndez.