Fallece Victor Miller, guionista de “Viernes 13”

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El creador del guion original de la icónica película de terror “Viernes 13” murió el 31 de agosto de 2026 en Alameda, California, a los 86 años. Su hijo Ian confirmó el fallecimiento, aunque la causa aún no se ha divulgado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/09/2026 10:44 AM.
En Espectáculos y editada el 02/09/2026 11:19 AM.