Fallece Victor Miller, guionista de “Viernes 13”

Victor Miller, el guionista que sentó las bases de la franquicia de terror “Viernes 13”, falleció el lunes 31 de agosto de 2026 en Alameda, California, a los 86 años. La noticia fue confirmada por su hijo, Ian Miller, a través de una publicación en la red social de Variety. Hasta el momento la familia no ha revelado la causa de la muerte.
Miller, nacido el 14 de mayo de 1940 en Nueva Orleans, Luisiana, es reconocido por haber escrito el guion de la película original de 1980, dirigida por Sean S. Cunningham. El proyecto, inicialmente titulado A Long Night at Camp Blood, se transformó en “Viernes 13”, ambientado en el ficticio Camp Crystal Lake. Con un presupuesto limitado, la cinta recaudó más de 59 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de terror del año y dando origen a una franquicia que hoy cuenta con 12 películas, series y otros proyectos derivados.
El guion de Miller introdujo a los personajes que se volverían emblemáticos del género slasher: la madre asesina Pamela Voorhees, la protagonista Alice Hardy y, aunque no apareció en la primera entrega, el icónico villano Jason Voorhees, quien más tarde se consolidó como símbolo del terror.
La familia anunció que realizará una celebración de vida en noviembre, programada para un viernes 13, fecha que tiene un significado especial para los seguidores de la saga. Miller deja a su esposa, dos hijos y un nieto.
Con su fallecimiento, el cine de terror despide a uno de sus arquitectos más influyentes, cuyo trabajo sigue inspirando a nuevas generaciones de cineastas y amantes del género.