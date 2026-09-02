Fátima Bosch confronta a reporteros en el AICM y niega demanda de Nawat

...

La actual Miss Universo, Fátima Bosch, vivió un tenso intercambio con varios periodistas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México mientras intentaba abordar su vuelo. La modelo negó haber recibido notificación alguna de la supuesta demanda de la empresa Nawat y pidió respeto hacia las mujeres.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/09/2026 08:48 AM.
En Espectáculos y editada el 02/09/2026 09:04 AM.