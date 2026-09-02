Gal Gadot confirma su salida de Wonder Woman tras la llegada de James Gunn y Peter Safran

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La actriz reveló que su salida del proyecto fue abrupta y no comunicada directamente, pese a las garantías iniciales de los nuevos líderes de DC, y explicó que la decisión se enmarca en la reestructuración de la franquicia y sus responsabilidades familiares.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/09/2026 08:48 AM.
En Espectáculos y editada el 02/09/2026 09:06 AM.