Gal Gadot confirma su salida de Wonder Woman tras la llegada de James Gunn y Peter Safran

En una entrevista reciente en el programa Happy Sad Confused, Gal Gadot aclaró los motivos que la llevaron a abandonar el papel de Wonder Woman, tras la incorporación de James Gunn y Peter Safran al mando de DC Studios. La actriz aseguró que, aunque inicialmente le aseguraron que seguiría encabezando la saga, la realidad fue distinta: nunca recibió una notificación formal de que su participación quedaría descartada.
Gadot explicó que la decisión fue “abrupta y repentina”, incluso para ella, y que la falta de comunicación directa la tomó por sorpresa. Según la actriz, la situación no fue aislada; recordó cómo Henry Cavill y la directora Patty Jenkins también fueron excluidos de sus respectivos proyectos bajo la nueva dirección.
Fuentes cercanas a Gunn y Safran, citadas por Variety, contradicen la versión de la actriz, afirmando que nunca se le prometió nada a Gadot. No obstante, la intérprete de la amazónica sostuvo que, a pesar de la discrepancia, todos los involucrados son “adultos para manejar la situación” y actuaron según su percepción de lo que consideraban “correcto”.
Por el momento, Gadot declaró que su etapa como Wonder Woman ha concluido, citando la dificultad de equilibrar el papel de superhéroe con su vida personal, ya que ahora es madre de cuatro hijos. La actriz dejó abierta la posibilidad de futuros proyectos, pero subrayó que su prioridad actual es su familia.