Ingrid Martz enfrenta nueva demanda de su ex pareja Rodrigo Luque

Ingrid Martz se vio obligada a pronunciarse ante los medios después de que su ex pareja, Rodrigo Luque, presentara una contrademanda que contiene una lista de peticiones que podrían repercutir directamente en sus finanzas y patrimonio.
La controversia surge a tres años de la separación de la pareja, cuando la actriz intensificó su petición para concluir el proceso de divorcio de forma oficial y solicitar una pensión definida para su menor hija. En respuesta, la defensa de Luque, encabezada por el abogado Guillermo Pous, presentó una serie de demandas que incluyen, entre otras, la solicitud de compensación económica y la revisión de la distribución de bienes adquiridos durante la relación.
Al ser cuestionada por los medios sobre las declaraciones de su abogado en el programa Primera Mano, Martz solicitó que se contactara a su representante legal, argumentando que aún no estaba completamente informada sobre el caso y que no deseaba declarar sobre asuntos que desconocía.
Posteriormente, la actriz aclaró que su agenda está muy ocupada y que su prioridad en este momento es la felicidad de su hija y su trabajo. No obstante, aseguró que seguirá de cerca la evolución del proceso legal y que tomará las medidas necesarias para proteger sus derechos y los de su familia.
El caso sigue abierto y se espera que ambas partes presenten pruebas y argumentos en los próximos días, lo que podría determinar el alcance de las obligaciones financieras y la distribución de los bienes entre los ex cónyuges.