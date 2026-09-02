Ingrid Martz enfrenta nueva demanda de su ex pareja Rodrigo Luque

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La actriz mexicana Ingrid Martz respondió a la reciente contrademanda presentada por Rodrigo Luque, ex cónyuge, que incluye una serie de solicitudes que podrían afectar sus finanzas y bienes. La disputa legal se reaviva tras la solicitud de la actriz de formalizar el divorcio y obtener una pensión para su hija.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/09/2026 08:50 AM.
En Espectáculos y editada el 02/09/2026 09:01 AM.