Maryfer Centeno desglosa la salida de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México

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La grafóloga y analista de lenguaje corporal, Maryfer Centeno, interpreta la despedida de Aldo Rendón del reality, señalando su postura, gestos y señales físicas que, según ella, revelan más que la simple razón de salud anunciada.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/09/2026 09:14 AM.
En Espectáculos y editada el 02/09/2026 09:23 AM.