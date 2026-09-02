Maryfer Centeno desglosa la salida de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México

La inesperada salida de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México (LCDM) se dio a conocer el martes 1 de septiembre, cuando el influencer y stylist anunció a sus compañeros que abandonaba el programa por problemas de salud. Rendón no especificó la enfermedad, aunque recordó haber padecido una afección hepática años atrás y haber sufrido dolores articulares vinculados a la gota durante su estancia.
El análisis de Maryfer Centeno se centró en tres aspectos clave: postura, gestos y el uso del color blanco por parte de los participantes. Según la grafóloga, la posición de los hombros de Rendón, ligeramente encogidos, y la forma en que sostuvo sus manos transmitían una actitud de autoprotección. Además, destacó que el color blanco, predominante en la vestimenta del grupo, buscaba generar empatía y calma entre los habitantes.
Centeno también observó las reacciones de los demás concursantes. Mariana Ochoa mostró sorpresa, mientras que Ese Pérez realizó gestos exagerados y dramáticos para llamar la atención. La grafóloga interpretó estos movimientos como intentos de controlar la narrativa del momento.
En cuanto a los rumores de una posible “funa” o presión externa que habría motivado la salida, Centeno descartó la hipótesis, argumentando que los antecedentes del reality con otros participantes no respaldan esa teoría. Sin embargo, señaló que en las últimas semanas Aldo presentó signos físicos visibles, como una tonalidad amarillenta en piel y ojos, lo que podría indicar problemas hepáticos.
El análisis de Centeno concluye que, si bien la causa oficial es la salud, el lenguaje corporal de Aldo Rendón y de sus compañeros brinda pistas sobre el estado emocional y la dinámica grupal en el momento de la despedida.