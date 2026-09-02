Nace Aurelius, primer nieto de John Lennon: la familia celebra una nueva generación

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Sean Lennon y Charlotte Kemp Muhl dieron la bienvenida a su hijo Aurelius, convirtiendo a John Lennon en abuelo por primera vez. El nacimiento, anunciado el 1 de septiembre, marca la continuidad del legado musical de la familia Lennon.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/09/2026 10:03 AM.
En Espectáculos y editada el 02/09/2026 10:14 AM.