Nace Aurelius, primer nieto de John Lennon: la familia celebra una nueva generación

Sean Ono Lennon y su pareja Charlotte Kemp Muhl anunciaron el 1 de septiembre la llegada de su primer hijo, Aurelius, nacido en agosto de 2026. Con este hecho, John Lennon, fallecido en 1980, se convierte en abuelo por primera vez, mientras que Yoko Ono, de 93 años, podrá conocer a su nieto.
Sean, nacido el 9 de octubre de 1975, es el único hijo de John y Yoko y ha forjado una carrera propia como cantante, compositor y productor, destacándose en proyectos como The Ghost of a Saber Tooth Tiger y The Claypool Lennon Delirium. Charlotte, modelo y música estadounidense, comparte con Sean una larga relación que comenzó en Coachella 2005 y que ha dado frutos tanto en lo personal como en lo artístico.
El anuncio fue acompañado de fotografías del recién nacido y generó reacciones de la familia Lennon. Julian Lennon, medio hermano de Sean, expresó su alegría y asumió públicamente su nuevo rol de tío, reforzando la unión familiar que ha perdurado a lo largo de los años.
John Lennon dejó dos hijos: Julian, de su primer matrimonio con Cynthia, y Sean, fruto de su unión con Yoko. Aunque nunca llegó a ver a un nieto, su legado musical y cultural sigue vivo a través de sus descendientes, quienes continúan explorando y difundiendo su obra.
Yoko Ono, además de ser madre y abuela, sigue siendo una figura influyente en el arte y la activismo. Con Aurelius y otros nietos por medio de su hija Kyoko Chan Cox, la artista mantiene viva la conexión familiar con la historia del rock y la cultura contemporánea.