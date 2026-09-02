Raúl Magaña denuncia choque y acusa a conductora de fuga en Río Churubusco

...

El actor y conductor Raúl Magaña publicó en Instagram un video donde señala a una mujer como responsable de un accidente de tránsito que habría huido del lugar, generando polémica y dudas sobre la veracidad de los hechos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/09/2026 08:39 AM.
En Espectáculos y editada el 02/09/2026 08:37 AM.