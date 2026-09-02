Raúl Magaña denuncia choque y acusa a conductora de fuga en Río Churubusco

El exconductor de "Se Vale", Raúl Magaña, utilizó su cuenta de Instagram para alertar a sus seguidores sobre un presunto choque ocurrido en la lateral de Río Churubusco, Ciudad de México. Según el actor, una mujer impactó su automóvil y, tras el percance, se mostró agresiva, rehusó intercambiar datos y se dio a la fuga cuando intentó solicitar la intervención de una patrulla policial cercana.
Magaña difundió imágenes del vehículo supuestamente involucrado y de la mujer a quien señaló como responsable, aunque no precisó la fecha exacta del incidente ni el monto de los daños. El actor afirmó que permaneció en el lugar con la intención de resolver la situación, pero la conductora aprovechó la presencia policial para marcharse.
Hasta el momento, no se ha confirmado si el actor presentó una denuncia formal ante la Fiscalía o si su aseguradora logró identificar y contactar a la otra conductora. Tras la publicación, varios usuarios cuestionaron el relato, señalando que el video carece de pruebas concluyentes y que Magaña habría eliminado comentarios que ofrecían versiones distintas del hecho.
El caso sigue sin resolverse y la polémica en redes sociales continúa, mientras se espera que las autoridades pertinentes investiguen el incidente y determinen la responsabilidad correspondiente.