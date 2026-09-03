Damián Alcázar llama a priorizar la cultura en el Segundo Informe de Sheinbaum

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El actor Damián Alcázar, invitado al Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, calificó el impulso a la cultura como una “tarea pendiente” y exigió mayor fuerza al respecto, al igual que en educación. Además, elogió el primer año de la administración y reiteró su respaldo a Morena y a la presidenta.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/09/2026 10:35 AM.
En Espectáculos y editada el 03/09/2026 10:34 AM.