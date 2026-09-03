Damián Alcázar llama a priorizar la cultura en el Segundo Informe de Sheinbaum

En la presentación del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el actor Damián Alcázar señaló que el impulso a la cultura en México sigue siendo una "tarea pendiente", al mismo nivel que la educación, y urgió a que se le dé mayor fuerza y prioridad.
Al ser cuestionado sobre el crecimiento del sector cultural, Alcázar respondió: "Digamos que es tarea pendiente, pero había cosas mucho más prioritarias". Sin embargo, añadió que "ya es hora de la cultura, lo mismo que la educación, pero mucho, mucho más fuerza".
El actor, conocido por su papel en "La dictadura perfecta", describió el segundo año de la presidencia de Sheinbaum como "maravilloso" y afirmó que "los demás ya hubieran querido hacer la mitad de lo que se está logrando". Asimismo, calificó al gobierno como "un movimiento que le respalda a la presidenta, nos representa y estamos orgullosos todos los que creemos que a México le hacía falta este cambio".
Alcázar ha manifestado su apoyo a Morena en diversas ocasiones: en 2021, junto a Regina Orozco, invitó a votar por el partido; se identificó con el término "chairo" y defendió la política energética del gobierno de AMLO; y formó parte del Consejo Asesor de Cultura de la Ciudad de México, presidido entonces por Sheinbaum. También participó en la marcha del presidente López Obrador en 2022 y ha reiterado su respaldo a Sheinbaum y a Morena en declaraciones recientes, incluso pronosticando que el movimiento "va a arrasar" en las próximas elecciones.
En enero de 2026, durante la promoción de la película japonesa "Ha‑chan, Shake Your Booty!", Alcázar se declaró "anti‑Trump" y criticó las políticas estadounidenses hacia América Latina, la detención de Nicolás Maduro y la actuación de agentes migratorios de EE. UU., a los que calificó de "terroristas enmascarados".
El actor, que asegura no poseer redes sociales, reiteró su compromiso con la cultura mexicana y su deseo de que el sector reciba el apoyo necesario para convertirse en una prioridad nacional.