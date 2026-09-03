Hospitalizan a Rosita Bouchot, actriz de “El Chavo del 8”, tras operación de emergencia

Rosita Bouchot, la actriz mexicana que interpretó a una de las primeras “Paty” en la serie "El Chavo del 8", fue hospitalizada de emergencia el martes 1 de septiembre, dos días después de cumplir 75 años. En sus redes sociales confirmó el ingreso y compartió una fotografía tomada antes de ser operada, sin revelar el motivo exacto de la intervención.
En el mensaje que acompañó la imagen, la actriz manifestó optimismo: “Estoy bien y voy a estar mejor. Igual, todas tus bendiciones son bienvenidas. Hoy me operan a las 2:30 de la tarde… Si me pueden enviar pensamientos lindos y oraciones, se los voy a agradecer”. Los seguidores respondieron con palabras de aliento y buenos deseos, aunque hasta la madrugada del miércoles no se registró nueva interacción por parte de Bouchot.
La noticia se produce después de que, a mediados de 2025, la actriz volviera a captar la atención del público durante la difusión de la serie de HBO "Chespirito: Sin querer queriendo". En una dinámica con sus seguidores, Bouchot recordó anécdotas de su paso por los programas "El Chavo del 8" y "El Chapulín Colorado" y reveló que Roberto Gómez Bolaños le confesó que le atraía, aunque aclaró que no hubo ningún acto físico entre ambos. Según su testimonio, la confesión coincidió con la etapa en que Gómez Bolaños vivía con su esposa Graciela Fernández, antes de iniciar una relación extramarital con Florinda Meza.
En entrevista con el programa "Ventaneando", Bouchot negó que la salida del elenco se debiera a la supuesta injerencia de Florinda Meza, aunque señaló que la actriz generó tensiones dentro del grupo de trabajo. “No le importó crecer como mujer pisoteando a quien fuera. Quería estar en el top y ser ella”, recordó la actriz.
Rosita Bouchot es una artista polifacética: actriz, cantante y guionista. Además de su breve pero memorable participación como Paty en dos episodios de "El Chavo del 8" (1975), apareció en "El Chapulín Colorado" como la esclava Artritis, formó parte del "Show de los Polivoces" y actuó en diversas telenovelas. En 2006 regresó a la televisión en un episodio especial de "Skimo" para Nickelodeon, compartiendo pantalla con María Antonieta de las Nieves.
Hasta el cierre de esta edición, la familia y el entorno de Rosita Bouchot no han proporcionado información adicional sobre su estado de salud ni sobre las causas que motivaron su hospitalización.