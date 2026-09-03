Hospitalizan a Rosita Bouchot, actriz de “El Chavo del 8”, tras operación de emergencia

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La actriz Rosita Bouchot, conocida por su papel como Paty en “El Chavo del 8”, fue ingresada de urgencia el 1 de septiembre para someterse a una cirugía. La artista informó a sus seguidores que se encuentra estable y agradeció los mensajes de apoyo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/09/2026 08:04 AM.
En Espectáculos y editada el 03/09/2026 09:12 AM.