Duane “Keffe D” Davis es declarado culpable del asesinato de Tupac Shakur

Un jurado de Nevada declaró culpable a Duane Keith “Keffe D” Davis, de 63 años, por el asesinato en primer grado del icónico rapero Tupac Shakur, ocurrido el 7 de septiembre de 1996. La deliberación duró aproximadamente tres horas y el veredicto lo responsabiliza penalmente por su participación en la planificación del ataque y por proveer el arma mortal utilizada, aunque no se le atribuye haber disparado directamente.
Davis, exlíder de los South Side Compton Crips y tío de Orlando “Baby Lane” Anderson, organizó el asalto como represalia a la pelea que Tupac y su séquito mantuvieron con Anderson en el MGM Grand horas antes del tiroteo. Según la fiscalía, Davis consiguió el arma y coordinó el desplazamiento del vehículo que buscó a la estrella mientras ésta viajaba en el BMW conducido por Marion “Suge” Knight. El disparo fatal se efectuó cuando otro automóvil se acercó y abrió fuego, hiriendo gravemente a Shakur, quien falleció días después en el University Medical Center de Las Vegas.
El caso, que mantuvo en vilo a la industria musical y a los seguidores del rap durante casi tres décadas, nunca había contado con una condena directa. Las declaraciones de Davis en entrevistas y en sus memorias Compton Street Legend (2019) fueron pieza clave para su arresto en 2023, pese a que la defensa argumentó que dichas confesiones estaban infladas con fines de notoriedad y lucro.
Tras la condena, Davis permanece detenido sin derecho a fianza mientras se agenda la audiencia de sentencia para el 13 de octubre de 2026. La posible pena incluye cadena perpetua, aunque sus abogados ya anunciaron la intención de apelar la decisión.
Este veredicto marca un hito en la historia del caso Tupac, cerrando un capítulo de especulaciones y teorías que se mantuvieron durante casi 30 años.