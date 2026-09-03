Duane “Keffe D” Davis es declarado culpable del asesinato de Tupac Shakur

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El jurado halló a Keffe D responsable en primer grado del homicidio del rapero, tras tres horas de deliberación. La sentencia, prevista para octubre de 2026, podría implicar cadena perpetua.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/09/2026 08:40 AM.
En Espectáculos y editada el 03/09/2026 09:23 AM.