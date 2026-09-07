Aldo Rendón rompe el silencio y revela que salió de LCDLFM por enfermedad

Aldo Rendón reapareció en sus plataformas digitales para romper el silencio y contar, sin filtros, cómo se encuentra realmente. El también influencer compartió un video en el que agradeció las muestras de cariño que ha recibido, pero sobre todo quiso dejar en claro que su salida del programa no fue un capricho ni una estrategia: estaba enfermo.
En la grabación, el estilista de las estrellas reveló que ya acudió con médicos y se sometió a diversos estudios clínicos para saber qué le está ocurriendo. El problema: todavía no tiene un diagnóstico certero. Pese a la incertidumbre, aseguró que los malestares que lo orillaron a abandonar el reality fueron reales y mucho más fuertes de lo que se vio en pantalla.
Hay que recordar que durante su estancia en el programa, Aldo confesó que padece gota, una condición que le ha provocado episodios de dolor intenso. También mencionó que tenía problemas en el hígado, aunque nunca dio detalles específicos sobre ese padecimiento. Esa combinación de factores, dijo, hizo que sus últimos días dentro de la casa fueran especialmente difíciles.
Pero no todo fue hablar de su salud. En el mismo video, Rendón reaccionó a las críticas que le llovieron tras su salida, especialmente a las que apuntan contra su trato hacia Mariana Ochoa. Lejos de profundizar en las especulaciones, las desestimó por completo y respondió con su estilo directo: “No estén ching*ndo, no hay funa contra nadie, ni la hacía yo contra esa persona, no pienso decir su nombre más, pero x, ni al caso, ni un pedo le tiraba, a nadie”.
El estilista no compartió más detalles sobre su estado de salud ni dio fechas para un posible regreso a las pantallas. Lo que sí dejó claro es que no está viendo lo que se dice de él, y que su prioridad ahora es recuperarse lejos de los reflectores.