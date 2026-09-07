Aldo Rendón rompe el silencio y revela que salió de LCDLFM por enfermedad

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Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de versiones desde que el stylist salió de La Casa de los Famosos México entre dimes y diretes. Entre acusaciones de malos tratos, supuestas funas y un sinfín de teorías, lo que quedó claro es que nadie tenía la versión oficial del verdadero motivo de su salida

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/09/2026 09:27 AM.
En Espectáculos y editada el 07/09/2026 09:30 AM.