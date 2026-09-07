Alina Akselrad lleva a Messi a la final de Miss Mundo en su vestido

Frente al mar de la provincia de Khánh Hòa, bajo las luces de una noche cargada de expectativas, un detalle textil logró opacar el brillo de las joyas más costosas del certamen. No fue un accesorio de alta joyería lo que detuvo el aliento de la audiencia, sino una prenda que funcionaba como un lienzo en movimiento, narrando una epopeya a través de telas y bordados.Alina Luz Akselrad, la representante de Argentina, desfiló en la final de Miss Mundo con un vestido de gala que rinde homenaje a Lionel Messi. La pieza, creada por el diseñador Aurelio Martínez, transformó la silueta clásica en un mural circular que recorre la carrera del astro, desde sus inicios en Newell’s hasta la consagración en Qatar 2022.El corset, tejido en los tradicionales bastones verticales celestes y blancos con bordados dorados, daba paso a una falda amplia que funcionaba como galería visual. Esta fusión de códigos resonó de inmediato, trascendiendo los círculos de belleza para invadir portales deportivos en México, Italia y Vietnam.Aunque la corona de la septuagésima tercera edición fue para Joheirry Mola, de República Dominicana, la candidata cordobesa de 27 años aseguró un lugar destacado en el Top 20 global. Su participación también le valió reconocimientos regionales como el Top 5 de América y el Caribe, así como el Top 5 Multimedia.El diseñador celebró en redes sociales ver cobrar vida a una pieza confeccionada con dedicación para un momento tan especial. Akselrad cerró su participación con un mensaje de gratitud hacia quienes la acompañaron en este último baile, dejando un registro visual que perdura mucho más allá de la noche de la coronación.