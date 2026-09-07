Alina Akselrad lleva a Messi a la final de Miss Mundo en su vestido

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Una propuesta de moda que fusiona la alta costura con la historia deportiva más emblemática irrumpió en la pasarela internacional. El diseño no buscaba la corona, pero logró acaparar todos los reflectores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/09/2026 02:25 PM.
En Espectáculos y editada el 07/09/2026 02:27 PM.