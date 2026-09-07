Charlize Theron redefine el éxito en México Siglo XXI: la maternidad, su mayor logro

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El Auditorio Nacional se llenó este domingo con la expectativa de miles de jóvenes que buscaban descifrar la fórmula detrás de las trayectorias más brillantes del mundo. Entre el murmullo de la audiencia, se respiraba la búsqueda de una respuesta que va más allá de los trofeos en una repisa o las portadas de revistas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/09/2026 02:22 PM.
En Espectáculos y editada el 07/09/2026 02:24 PM.