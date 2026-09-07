Confirman muerte de Einar Méndez, coach de Martha Debayle, a los 48 años mientras entrenaba

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La comunidad del fitness en México amaneció este domingo con una noticia que pocos querían creer. Una figura querida por miles, conocida por sus rutinas y su filosofía de vida, se había ido de forma repentina

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/09/2026 10:18 AM.
En Espectáculos y editada el 07/09/2026 10:28 AM.