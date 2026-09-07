Confirman muerte de Einar Méndez, coach de Martha Debayle, a los 48 años mientras entrenaba

Lo que comenzó como un rumor en redes sociales terminó por confirmarse cuando una de las conductoras más influyentes del país compartió un mensaje de despedida que rompió el silencio.
Fue Martha Debayle quien reveló, a través de Instagram, que el coach Einar Méndez falleció a los 48 años mientras entrenaba. “Seguimos todos en shock. Se fue de manera repentina, en el gimnasio, haciendo lo que más amaba: entrenar”, escribió la también empresaria, visiblemente afectada por la pérdida de su amigo y colaborador durante casi una década.
De acuerdo con la publicación, el entrenador perdió la vida el pasado viernes por la tarde, en el gimnasio. Apenas un día después, la familia le organizó un homenaje en Casa Satélite, un espacio que se volvió punto de encuentro para quienes querían despedirlo. Hasta el momento, no se ha revelado la causa exacta del deceso, y las versiones preliminares solo apuntan a que sufrió una emergencia mientras realizaba su rutina.
Lo que más golpea de esta historia es lo que ocurrió horas antes de su muerte. Einar había utilizado sus redes sociales para dedicarle un mensaje a su esposa, Yan Méndez, con motivo de su aniversario número 30. “Doy gracias a Dios y a la vida por encontrar al amor de mi vida. Hoy cumplimos 30 años juntos que han sido totalmente maravillosos y hermosos”, escribió el coach, sin imaginar que esas palabras se convertirían en su despedida.
La respuesta de su esposa llegó este domingo, en una publicación que desató cientos de reacciones. “Quién va a decir que este día tan importante para nosotros sería el día que tú ya no estés presente. Te voy a amar el resto de mi vida, esposo”, expresó Yan, entre el dolor y la incredulidad de tener que despedirse de quien fue su compañero durante tres décadas.
Méndez no era cualquier influencer. Nacido en 1978, hizo carrera en el fisicoculturismo y llegó a coronarse campeón iberoamericano. Pero su verdadero legado estaba en la comunidad que construyó: más de 44 mil seguidores en Instagram que encontraban en él consejos de nutrición, rutinas de ejercicio y, sobre todo, una filosofía que iba más allá de lo estético. Para el coach, entrenar era una forma de prevenir enfermedades crónicas y llegar a una vejez con dignidad.
Su relación con Martha Debayle lo llevó a ser una cara conocida en proyectos como el reality de transformación física Extreme Makeover 2019, además de participar como coach en Summer Body y en la dinámica New Year, New Me. En sus programas, Einar era exigente, directo, pero también cercano. La propia Debayle lo recordó así: “Sé cuánto lo quisieron, cuánto las empujó, cuánto las hizo renegar, reír, esforzarse y descubrir que siempre podían un poquito más”.
La conductora también reveló que el coach tenía planes por delante: ver jugar a los Miami Dolphins, conocer Nueva York por primera vez y seguir con sus proyectos profesionales. “Iba a seguir entrenándonos, regañándonos, exigiéndonos. Y hoy ya no está”, lamentó.
El entorno cercano de Einar Méndez ha pedido respeto y privacidad en estos momentos de duelo. Aunque circulan versiones sobre su condición física o posibles padecimientos, ninguna debe tomarse como un hecho. La familia aún no ha emitido un comunicado oficial, y será hasta que ellos hablen cuando se conozcan los detalles reales de lo que ocurrió ese viernes en el gimnasio.
Horas antes de morir, el coach alcanzó a escribir sobre el amor de su vida y sobre los 30 años que celebraron juntos. Ese mensaje, publicado desde su perfil, quedó como su último testimonio público. Hoy, sus seguidores lo leen con otros ojos, sabiendo que quien lo escribió entrenó hasta el final. Hasta el final, haciendo lo que más amaba.