Gary Oldman asegura que Amazon MGM ya eligió al nuevo James Bond

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Encontrar al sucesor del agente 007 se ha convertido en un juego de pistas en el que hasta el más mínimo comentario puede cambiarlo todo. Durante meses, los nombres han circulado como fichas de dominó: unos caen, otros se mantienen, ninguno se confirma

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/09/2026 09:31 AM.
En Espectáculos y editada el 07/09/2026 09:34 AM.