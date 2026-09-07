Gary Oldman asegura que Amazon MGM ya eligió al nuevo James Bond

La presión está sobre Amazon MGM Studios, que custodia el futuro de la franquicia y no ha soltado ni un solo detalle oficial sobre el casting. Hasta ahora.
El que rompió el silencio fue Gary Oldman. Durante una entrevista sobre la serie Slow Horses, el actor soltó una declaración que encendió de inmediato a los seguidores de la saga: Amazon MGM Studios ya habría tomado una decisión sobre quién será el próximo James Bond, aunque el anuncio oficial sigue sin llegar. Oldman, que comparte pantalla con Jack Lowden en la serie de Apple TV+, no dudó en mostrar su respaldo al escocés para quedarse con el papel del agente más famoso del cine. “Ya lo eligieron. Tomaron su decisión, pero todavía no la anunciaron. Así que tengo los dedos cruzados por Jack”, afirmó.
La duda que quedó flotando es si Oldman habló con información privilegiada o simplemente se sumó a la corriente de especulaciones que no para de crecer. No es un detalle menor. Si Lowden es el elegido, estaríamos ante el primer Bond escocés desde Sean Connery. Si el comentario fue solo una muestra de apoyo entre colegas, el misterio sigue más vivo que nunca.
Por lo pronto, el estudio ha optado por el hermetismo. Amazon MGM Studios no ha respondido a los pedidos de comentario y se mantiene firme en el discurso que ya había soltado en mayo: el proceso de selección está en marcha, pero no piensan revelar detalles hasta que sea el momento adecuado. La productora Amy Pascal, una de las piezas clave en esta nueva etapa, soltó un pequeño anticipo que mantiene la esperanza: antes de que termine el año habría novedades.
El camino para llegar a este punto ha sido largo y lleno de matices. Las primeras audiciones se realizaron en agosto, con un grupo reducido de actores que fueron convocados a pruebas más profundas. Amy Pascal, junto con el productor David Heyman y el director Denis Villeneuve, fueron los encargados de comunicar personalmente a los finalistas si seguían en la contienda. Los nombres que sonaron con fuerza en esa primera ronda fueron Harris Dickinson, Callum Turner y Jacob Elordi, que según distintas fuentes encajaban con la idea de Bond que el estudio tenía en mente.
Con el paso de las semanas, la lista se convirtió en un carrusel interminable. Aparecieron las candidaturas de Henry Cavill, James Norton, Jack O’Connell, Aaron Taylor-Johnson y hasta Tom Holland. Más recientemente se sumaron el actor de teatro Tom Francis, Paul Mescal y Jack Barton, quienes habrían sido llamados a nuevas pruebas a finales de agosto. Todos con el mismo discurso de siempre: nadie confirma nada, pero todos suenan plausible.
En medio de ese hermetismo, los rumores han encontrado eco en periodistas especializados. Daniel Richtman escribió que el estudio estaba en la ronda final de casting y que “podrían haber encontrado ya a su hombre”. Jeff Sneider fue más allá y dijo haber escuchado la misma versión, aunque soltó una advertencia que descolocó a más de uno: no cree que el elegido sea ninguno de los llamados favoritos, incluido el australiano Jacob Elordi. Sus palabras reavivaron las teorías más arriesgadas entre los fans, que ya no saben si apostar por nombres conocidos o prepararse para una sorpresa mayúscula.
Detrás de esta incertidumbre hay un cambio de era que explica muchas cosas. Amazon MGM Studios tomó el control creativo total del personaje en febrero de 2025, luego de un acuerdo con Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, los productores que durante décadas fueron los guardianes de la franquicia. Desde entonces, el proyecto avanza con Steven Knight, creador de Peaky Blinders, escribiendo el guion, y Denis Villeneuve, responsable de Dune, sentado en la silla del director. Una dupla que, por sí sola, ya genera una expectativa enorme.
La película todavía no tiene título ni una fecha de estreno confirmada, aunque los reportes más consistentes la ubican en 2028. Mientras tanto, hay una fecha en el calendario que cada vez pesa más: el 5 de octubre, Día Global de James Bond, cuando se cumplen 64 años del estreno de Dr. No, la cinta que inició esta historia. Ese día se ha convertido en la apuesta favorita para que el estudio finalmente destape la carta que todo mundo espera.
La conversación, además, ya no gira únicamente en torno al nuevo 007. Saoirse Ronan, esposa de Jack Lowden y nominada al Oscar, avivó la imaginación de los fans al manifestar su interés por interpretar a una villana en la franquicia. Dijo que quiere “ir hacia lo oscuro” y que le entusiasma la idea de dar vida a una joven antagonista, un personaje que pueda canalizar esa rabia contenida que el género casi nunca explora con profundidad. Mientras Amazon MGM mantiene la boca cerrada, el universo Bond sigue moviéndose al ritmo de declaraciones espontáneas, filtraciones calculadas y una legión de seguidores que ya no solo espera una película: espera un acontecimiento.