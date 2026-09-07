Julie Andrews, a sus 90 años, confirma su adiós a las cámaras: no estará en El Diario de la Princesa

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Una leyenda de Hollywood pone un punto final a su legado en la pantalla grande, aunque su voz sigue resonando en la televisión. La decisión marca un antes y un después para una de las sagas cinematográficas más queridas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/09/2026 01:09 PM.
En Espectáculos y editada el 07/09/2026 01:15 PM.