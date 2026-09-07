Julie Andrews, a sus 90 años, confirma su adiós a las cámaras: no estará en El Diario de la Princesa

El eco de una voz inconfundible sigue resonando en los hogares, premiada apenas hace unos días con un galardón que ratifica su vigencia. Sin embargo, detrás de ese reconocimiento se esconde una realidad definitiva para quienes crecieron viendo sus clásicos en la pantalla grande: los sets de filmación ya no forman parte de su rutina diaria.Julie Andrews, a sus 90 años, confirmó que ha cerrado el ciclo de la actuación frente a cámaras. La icónica actriz británica aclaró que su vínculo con la industria evolucionó hacia proyectos como libros, podcasts y locuciones, dejando atrás los roles que la consagraron en el cine tradicional.Esta transición no implica un silencio absoluto. Su trabajo como la misteriosa Lady Whistledown en Bridgerton le acaba de valer su segundo premio Emmy consecutivo a Mejor Interpretación de Voz de Personaje. El galardón fue recogido por Eric Bauza en Los Ángeles, ya que la protagonista no asistió a la ceremonia.La consecuencia más tangible de esta decisión es su ausencia confirmada en la tercera entrega de El Diario de la Princesa. Andrews señaló que, aunque le entusiasma el proyecto, no siente que deba formar parte de esta nueva etapa, la cual reunirá nuevamente a Anne Hathaway como la reina de Genovia.Por su parte, la producción de esta secuela enfrenta sus propios compases de espera. Hathaway reveló recientemente que el rodaje atraviesa una pausa obligada debido a su tercer embarazo, aunque el equipo de guionistas ya logró un avance significativo tras reformular el enfoque original de la historia.Mientras el mundo del cine procesa este retiro, la artista tiene agendada una nueva aparición en un documental sobre su vida y trayectoria, programado para estrenarse en Disney+ en 2027 bajo la dirección de R.J. Cutler.