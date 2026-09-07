Muere Carla Jeffery, actriz de 'Zombies' de Disney, a los 33; autopsia revelará causa

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Cuando una figura que creció frente a las cámaras se apaga de golpe, el impacto siempre llega acompañado de una misma pregunta incómoda: ¿qué pasó? Esa interrogante envuelve desde este miércoles el nombre de Carla Jeffery, una actriz que muchos reconocían por su papel en la franquicia de Disney Zombies, y cuya muerte a los 33 años ha conmocionado a quienes la siguieron desde niña en pantallas juveniles

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/09/2026 09:58 AM.
En Espectáculos y editada el 07/09/2026 10:05 AM.