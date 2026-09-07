North West debuta en solitario en Chicago; Kim y Kanye asisten por separado

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Las luces se atenuaron en un histórico recinto de Illinois mientras el público, de pie y en absoluta expectación, esperaba que resonaran los primeros acordes. En los niveles superiores del inmueble, la atmósfera estaba cargada de un silencio protocolario; dos figuras de la cultura pop compartían el mismo espacio aéreo, pero se aseguraron de mantener una distancia prudente entre sus respectivos palcos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/09/2026 04:39 PM.
En Espectáculos y editada el 07/09/2026 04:43 PM.