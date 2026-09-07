North West debuta en solitario en Chicago; Kim y Kanye asisten por separado

North West, de 13 años, asumió el micrófono para ofrecer su primer concierto en solitario en el Teatro The Vic de Chicago. La adolescente interpretó varios temas de su EP debut N0rth4evr y algunas pistas inéditas, consolidando su propia identidad artística lejos de las colaboraciones previas que había realizado junto a su padre en el SoFi Stadium.La asistencia de sus padres confirmó el apoyo familiar, aunque evidenció la dinámica actual de la ex pareja. Kim Kardashian documentó la velada desde un balcón rodeada de amigas, compartiendo la euforia de la audiencia en sus redes sociales. Por su parte, Kanye West, de 49 años, observó el espectáculo desde un sector opuesto, acompañado exclusivamente por su equipo de trabajo.Este hito musical surge tras la cancelación de una gira conjunta que la joven tenía programada con la rapera Molly Santana para este mes. Lejos de detenerse, la mayor de los cuatro hijos de la mediática familia ha volcado su energía en su propio material, apoyada en un sistema educativo poco convencional que fusiona las materias tradicionales con sus ambiciones profesionales.Su formación académica se desarrolla en casa bajo un programa diseñado a la medida de sus intereses. La empresaria detalló en un podcast reciente que las clases de matemáticas se aplican a presupuestos reales y que la ortografía se evalúa directamente a través de la redacción de sus propias letras musicales.El currículo incluye además talleres de construcción de marca, fabricación de joyas y horas reservadas en el estudio de grabación. La magnate sentenció sobre el proceso creativo de su hija que hacen en casa todas las cosas que ella realmente disfruta y que resultan desafiantes.