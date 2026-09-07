Ricky Martin no vuelve a Menudo: solo sería espectador en la gira de 50 años

Este escenario se materializó tras el anuncio de la gira por el 50 aniversario de MENUDO. La duda inmediata en redes sociales fue si Ricky Martin pisaría el escenario junto a sus excompañeros. Durante una entrevista con la agencia EFE en el Festival de Cine de Venecia, mientras promocionaba su película junto a Gael García Bernal, el cantante puertorriqueño fue tajante al respecto.El intérprete descartó por completo volver a los ensayos y presentaciones de la legendaria agrupación, aunque no cerró la puerta a asistir como espectador a alguno de los conciertos, bromeando incluso sobre la necesidad de adquirir la mercancía oficial. Su postura encendió de inmediato a los fanáticos, dividiendo las opiniones entre quienes exigen humildad y quienes defienden su actual estatus global.La controversia también sacó a la luz los claroscuros de la industria musical de los años ochenta. Varios usuarios en redes sociales respaldaron su negativa, argumentando que la dinámica interna de la agrupación fue una experiencia turbia para los menores de edad que la conformaban, por lo que revivir esos años no resulta atractivo para las antiguas estrellas.La gira de reencuentro arrancará el próximo 10 de octubre en Los Ángeles y contempla seis fechas entre Estados Unidos, Puerto Rico y México. El espectáculo contará con la participación de solo siete exintegrantes de las distintas generaciones, dejando fuera al artista que se unió a las filas del grupo en 1984 con apenas doce años y que, cinco años después, emprendió su propio camino.Copy