Ricky Martin no vuelve a Menudo: solo sería espectador en la gira de 50 años

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Las giras de reencuentro de las grandes agrupaciones musicales suelen venir acompañadas de nostalgia y promesas de revivir épocas doradas. Sin embargo, cuando una franquicia pop cumple medio siglo de historia, la expectativa de los seguidores choca de frente con la realidad de sus antiguos integrantes, quienes a menudo prefieren dejar ciertas etapas en el pasado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/09/2026 12:36 PM.
En Espectáculos y editada el 07/09/2026 12:55 PM.