Rob Reiner gana Emmy póstumo por The Bear entre ovación de pie

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En la segunda noche de los Creative Arts Emmys, el Teatro Peacock de Los Ángeles vivió un momento que pocas veces se repite en una ceremonia de premiación: el anuncio de un ganador provocó que los asistentes se pusieran de pie antes de que acabara el nombre. La ovación no fue corta ni de rutina

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/09/2026 09:23 AM.
En Espectáculos y editada el 07/09/2026 09:25 AM.