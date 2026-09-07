Rob Reiner gana Emmy póstumo por The Bear entre ovación de pie

Duró lo suficiente para que quienes estaban frente al televisor entendieran que aquello no era un triunfo cualquiera.
El reconocimiento era póstumo y llevaba el nombre de Rob Reiner, el actor y cineasta estadounidense que murió en diciembre de 2025 junto con su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner. Reiner fue galardonado con el Emmy al mejor actor invitado en una serie de comedia por su participación en la cuarta temporada de The Bear, específicamente por su actuación en el episodio titulado Tonnato.
Wendi McLendon-Covey y David Alan Grier, los encargados de entregar la estatuilla, la recibieron en representación del director. La Academia de Televisión confirmó que este es el tercer Emmy de Reiner, quien a lo largo de su carrera acumuló ocho nominaciones. Las dos victorias anteriores llegaron en 1974 y 1978, cuando interpretó a Michael Stivic, mejor conocido como “Meathead”, en la comedia All in the Family. Aunque algunos reportes iniciales mencionaban una nominación en 1975, los registros oficiales indican que ese año no fue nominado.
En la ficción de The Bear, Reiner dio vida a Albert Schnurr, un consultor especializado en restaurantes que se convierte en una pieza clave para Ebraheim, el personaje de Edwin Lee Gibson. Albert ayuda al cocinero a organizar la operación de la ventanilla de The Original Beef y a trazar un plan para convertir el negocio de sándwiches en una posible franquicia.
Fue una de sus últimas apariciones en pantalla. Y no pasó desapercibida: la serie incluso incluyó un guiño a su legado cuando Ebraheim se despide de Albert con la frase “Como quieras”, en clara referencia a La princesa prometida, la película que Reiner dirigió en 1987.
Para quedarse con el premio, Reiner superó a Michael J. Fox y Brett Goldstein, nominados por Shrinking; Hamish Linklater, por Widow’s Bay; Christopher McDonald, por Hacks, y Connor Storrie, por su participación como anfitrión de Saturday Night Live.
Más allá del Emmy, el nombre de Reiner sigue pesando en la memoria cultural por detrás de cámaras: dirigió When Harry Met Sally..., Stand by Me, Misery, A Few Good Men y The Princess Bride. Pero esta vez no fue su cine lo que lo trajo de vuelta, sino un personaje pequeño, casi silencioso, que en tres episodios le recordó a la industria que los grandes también saben acompañar.