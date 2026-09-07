Snoop Dogg busca catador de helados: pagará 10 mil dólares al mes por viajar

Snoop Dogg y su hijo Cordell Broadus abrieron una convocatoria global a través de LinkedIn para incorporar a un catador internacional de helados en Dr. Bombay, su marca emergente. El rapero resumió la misión con una premisa directa: probar, viajar, descubrir e informar directamente a él sobre las tendencias que aún no llegan al mercado masivo.La propuesta económica es contundente. El contrato de servicios profesionales independientes tiene una duración de tres meses, con una remuneración de 10.000 dólares mensuales, lo que eleva el total de la contratación a 30.000 dólares. Todos los pagos y la gestión del vínculo laboral estarán a cargo de la plataforma de contratación internacional Deel.Más allá de la degustación, el seleccionado se convertirá en los ojos, oídos y paladar de la empresa fuera de Estados Unidos. Su misión incluye producir contenido para redes sociales a partir de sus recorridos, participar en la creación de campañas y, como tarea central, ayudar a elegir el próximo sabor insignia de la compañía.La búsqueda está abierta a creadores de contenido, chefs, estudiantes y profesionales del marketing de cualquier parte del mundo, siempre que dominen el inglés y tengan disponibilidad inmediata. El proceso de selección aceptará videos y enlaces a perfiles digitales, y aunque se utilizarán herramientas de inteligencia artificial para la evaluación inicial, la decisión final de contratación contará con supervisión humana.