Snoop Dogg busca catador de helados: pagará 10 mil dólares al mes por viajar

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Imagina cobrar una cifra de cinco dígitos mensuales únicamente por desplazarte entre ciudades, degustar postres congelados y detectar el próximo sabor que dominará las redes sociales. No se requiere un diploma en alta cocina ni años de experiencia como crítico gastronómico para acceder a esta vacante, solo un pasaporte vigente y un paladar entrenado para lo que está por venir.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/09/2026 12:59 PM.
En Espectáculos y editada el 07/09/2026 01:09 PM.