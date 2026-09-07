Spider-Noir no tendrá segunda temporada: Nicolas Cage celebra el cierre

Acumular once nominaciones de la academia y superar los dos mil millones de minutos reproducidos en apenas seis semanas suele ser el boleto dorado para garantizar el futuro de cualquier producción. Sin embargo, en la industria del entretenimiento, las cifras de éxito no siempre se traducen en la luz verde para una segunda entrega, dejando a los creadores con la tarea de cerrar el telón por su propia cuenta.Nicolas Cage rompió el silencio tras la decisión de Prime Video de no renovar Spider-Noir para una segunda temporada. Lejos de mostrar frustración, el actor celebró el resultado en un comunicado, asegurando que una sola temporada fue perfecta para expresar su visión de este personaje peligroso, innovador y con estética pop-art.La serie marcó el debut del intérprete en un papel regular de televisión, transportando a la audiencia a la Nueva York de la década de 1930. Para dar vida a Ben Reilly, un investigador privado que enfrenta su pasado, Cage se sumergió en el cine clásico de Howard Hawks y en la atmósfera de Double Indemnity, buscando fusionar esa vocalización con la esencia del personaje de Stan Lee.El proyecto debutó en mayo con la opción de verse en color o en blanco y negro, logrando un 92 por ciento de aprobación entre la crítica especializada. Sus once nominaciones al Emmy abarcan desde diseño de producción y fotografía hasta composición musical, consolidándola como la producción más galardonada de la plataforma este año.Esta producción representó el primer estreno derivado del acuerdo entre Sony Pictures Television y Amazon Studios para explorar el universo de personajes de Marvel. Aunque un proyecto inicial sobre Silk fue descartado, la puerta permanece abierta, con un segundo desarrollo ya en marcha bajo la supervisión de los mismos productores ejecutivos.Mientras la plataforma prepara sus siguientes movimientos en el género de superhéroes, el actor ya tiene la mirada puesta en su próximo desafío cinematográfico. Cage protagonizará la película Madden, con estreno programado para el 18 de noviembre, reafirmando su postura de que el streaming es el camino que mantendrá a los artistas trabajando y visibles.