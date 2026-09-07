Spider-Noir no tendrá segunda temporada: Nicolas Cage celebra el cierre

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Una producción que acumuló reconocimientos de la crítica y cifras millonarias de audiencia enfrenta un final abrupto tras una sola entrega. El protagonista rompe el silencio con una reflexión inesperada sobre el cierre de este ciclo creativo

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/09/2026 02:24 PM.
En Espectáculos y editada el 07/09/2026 02:34 PM.