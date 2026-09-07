Yahir le responde a Apio Quijano: 'Estoy tibio, no hay pedo' en La Casa de los Famosos

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Hay una regla no escrita dentro de los realities: el que no pelea, aburre; y el que aburre, se va. Esta temporada, esa presión se siente más fuerte que nunca y la palabra que encendió las alertas entre los habitantes no fue una acusación de estrategia ni de mentiras, sino una que suena a rendición: “tibio”

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/09/2026 09:34 AM.
En Espectáculos y editada el 07/09/2026 09:37 AM.