Alejandro Tommasi sobre su cambio de orientación sexual y fe cristiana

Alejandro Tommasi, un actor reconocido por su trabajo en la industria del entretenimiento, compartió sus experiencias personales en una reciente entrevista con TVNotas. En la conversación, el intérprete habló sobre su cambio de orientación sexual y cómo su fe cristiana ahora lo guía en sus decisiones afectivas. "Soy cristiano, y en la cristiandad hay cosas que no se permiten", dijo Tommasi, refiriéndose a su decisión de dejar atrás las relaciones con hombres. El actor aseguró que su conversión a la fe cristiana, que comenzó hace dos años, ha sido un proceso de crecimiento y maduración para él. "Cristo me estaba buscando. Él fue quien me trajo al camino", afirmó Tommasi.
El intérprete destacó que su experiencia en la fe cristiana ha sido una de tranquilidad y felicidad, y que ha encontrado apoyo en su comunidad de fe. "Me ha dado felicidad, paz, tranquilidad", expresó Tommasi. En su pasado, el actor había hablado sobre su pansexualidad y su relación de 14 años con Óscar Ruiz, con quien se casó en 2011. Sin embargo, en la entrevista reciente, Tommasi hizo hincapié en que su fe cristiana ahora guía sus decisiones afectivas.