Alejandro Tommasi sobre su cambio de orientación sexual y fe cristiana

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El actor Alejandro Tommasi habló sobre su cambio de orientación sexual y su conversión a la fe cristiana en una reciente entrevista con TVNotas. El intérprete, conocido por su pansexualidad en el pasado, ahora asegura que su fe cristiana es la que guía sus decisiones afectivas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/09/2026 11:14 AM.
En Espectáculos y editada el 08/09/2026 11:38 AM.