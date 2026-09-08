Alexis Ayala confirma nuevo romance después de separarse de Cinthia Aparicio

El actor Alexis Ayala confirmó un nuevo romance con Marietta después de separarse de Cinthia Aparicio en abril. Ayala expresó que el amor regresó a su vida y que disfruta vivir su nueva relación con Marietta.
En una entrevista con el matutino Hoy, Ayala explicó que decidió romper el silencio sobre su estado sentimental en medio de un momento de "mucha paz" y con la ilusión de que esta relación prospere con el tiempo.
Agregó que él y Marietta tienen más de cuatro años de conocerse y que su nueva relación sucedió tras el fin de su matrimonio con Cinthia Aparicio y tras años de una relación laboral con Marietta.
Ayer dijo que ahora disfruta vivir su nueva relación a lado de Marietta e incluso destacó que es "bonito" sentir que la extraña debido a que ambos se encuentran en diferentes espacios.
Respecto a por qué decidió comenzar una nueva relación, Ayala declaró: "La vida es, no para estar gritando por todos lados, pero sí para vivirla con conciencia y sin esconderla porque nadie está haciendo nada que no sea lo correcto para uno".
La noticia de que Ayala ha comenzado un nuevo romance con Marietta se da en un momento en que Cinthia Aparicio también habla sobre su situación sentimental y aseguró que no está cerrada a la posibilidad de volver a enamorarse.