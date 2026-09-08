Alexis Ayala confirma nuevo romance después de separarse de Cinthia Aparicio

...

El actor Alexis Ayala confirmó un nuevo romance con Marietta después de separarse de Cinthia Aparicio en abril. Ayala expresó que el amor regresó a su vida y que disfruta vivir su nueva relación con Marietta.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/09/2026 10:14 AM.
En Espectáculos y editada el 08/09/2026 10:18 AM.