Angelina Jolie sorprende con visita a club de boxeo en Járkov, Ucrania

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La estrella de Hollywood Angelina Jolie hizo una visita inesperada a un club de boxeo en la ciudad ucraniana de Járkov, donde se encontró entrenando con sus hijos y defensores ucranianos. La visita se produjo en el contexto de su último viaje a Ucrania, que ha visitado al menos dos veces desde la invasión rusa en febrero de 2022.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/09/2026 10:59 AM.
En Espectáculos y editada el 08/09/2026 11:14 AM.