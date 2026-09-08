Angelina Jolie sorprende con visita a club de boxeo en Járkov, Ucrania

Angelina Jolie, conocida por sus actividades humanitarias, ha vuelto a mostrar su compromiso con la causa ucraniana. Recientemente, visitó un club de boxeo en Járkov, donde se encontró entrenando con sus hijos y defensores ucranianos. La visita, que se produjo en su último viaje a Ucrania, es la última en una serie de visitas a la región desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022.
La estrella de cine y activista humanitaria se mostró agradecida por la oportunidad de conocer a los ucranianos y entrenar con ellos. "No tenía ni idea de que iba a conocer a Angelina Jolie después de recibir una reserva del gimnasio para el domingo", dijo el propietario del club, Pavlo Chyshko, en un video publicado en Instagram. "Para todos los que me preguntaron: esto no es una broma, no es IA. Simplemente ocurrió por completo por casualidad: Angelina Jolie, para nuestra gran alegría, se pasó por nuestro gimnasio", agregó.
La visita de Jolie se ha destacado como un gesto de solidaridad con la gente de Ucrania, que ha sido afectada por la invasión rusa. La estrella de Hollywood ha sido una fuente de inspiración para muchos con sus actividades humanitarias y su compromiso con la causa ucraniana.