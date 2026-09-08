El Caso D4vd: Un año después del hallazgo del cuerpo de Celeste Rivas

El caso D4vd es un escándalo que ha estado en los titulares durante todo un año. El hallazgo del cuerpo de Celeste Rivas en un Tesla registrado a nombre del rapero D4vd en septiembre de 2025, horrorizó al mundo entero. La investigación que siguió reveló que D4vd había tenido una relación con la niña de 14 años y que había asesinado a Celeste para evitar que revelara la relación.
La policía de Los Ángeles realizó un operativo en un depósito después de que trabajadores del lugar los alertaran sobre un fuerte olor proveniente de un Tesla. Tras revisar el vehículo, localizaron un cuerpo al interior del maletero. Los restos se encontraban en bolsas negras y en avanzado estado de descomposición, por lo que las investigaciones se iniciaron de inmediato.
A medida que avanzó el caso, los fiscales aseguraron haber encontrado evidencia suficiente para señalar el lugar como la escena del crimen. D4vd quedó bajo investigación y, aunque no fue arrestado al principio, la evidencia acumulada lo llevó a ser detenido siete meses después del hallazgo.
La Fiscalía del Condado de Los Ángeles acusó formalmente a D4vd de asesinato en primer grado, abuso sexual de una menor y mutilación ilegal de restos humanos. El cantante se declaró no culpable de los cargos y ha estado representado por diferentes abogados a lo largo del proceso.
La familia de Celeste Rivas exige la pena de muerte si D4vd es encontrado culpable. La fiscalía también ha hablado sobre esta posibilidad, aunque no ha confirmado nada oficialmente. El caso D4vd sigue sin resolver y la familia de la adolescente sigue esperando justicia.