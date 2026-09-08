El Caso D4vd: Un año después del hallazgo del cuerpo de Celeste Rivas

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Un año después del hallazgo del cuerpo de Celeste Rivas, el caso D4vd sigue sin resolver. El rapero fue arrestado, acusado de asesinato, abuso sexual de una menor y mutilación ilegal de restos humanos. La familia de la adolescente exige la pena de muerte si es encontrado culpable.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/09/2026 10:50 AM.
En Espectáculos y editada el 08/09/2026 11:06 AM.