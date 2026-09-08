Dragon Ball Super: Beerus regresa con nueva versión renovada

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La nueva versión de Dragon Ball Super: Beerus presenta un tráiler y confirma su fecha de estreno en Japón el 11 de octubre de 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/09/2026 02:38 PM.
En Espectáculos y editada el 08/09/2026 03:25 PM.