Dragon Ball Super: Beerus regresa con nueva versión renovada

La producción recupera la historia original de Dragon Ball Super con escenas redibujadas, nuevos fragmentos y una narrativa reconstruida.
La historia comienza después de la batalla contra Majin Buu y sigue la llegada de Beerus, el Dios de la Destrucción, a la Tierra.
La nueva versión tendrá una presentación visual actualizada y se espera que llegue a Crunchyroll en territorios internacionales.
El equipo principal incluye a la productora Toei Animation, Shueisha y voces japonesas como Masako Nozawa y Rikiya Koyama.
El nuevo tráiler muestra enfrentamientos entre Goku y Beerus, así como adelantos de los temas musicales de la producción.